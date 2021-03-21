Новый запуск прототипа корабля Илона Маска Starship состоится не ранее 24 марта
Испытательный полет нового прототипа американского космического корабля многоразового использования Starship компании SpaceX, разрабатываемого для пилотируемых полетов на Луну и Марс, планируется осуществить не ранее 24 марта.
Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на специализированный сайт Next Spaceflight.
Ранее основатель SpaceX Илон Маск заявлял, что "SN11 почти готов к полету".
На прошлой неделе Starship SN11 (одиннадцатый серийный испытательный аппарат) был установлен на стартовой площадке полигона в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас.
До запуска должны состояться статические огневые испытания двигателей корабля, позитивные результаты которых позволят принять решение о проведении испытательного старта.
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