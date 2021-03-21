Илон Маск вспомнил Достоевского, комментируя кибератаку на Tesla

Илон Маск в свойственной ему манере прокомментировал судебный процесс над Егором Крючковым - руководитель Tesla вспомнил роман Федора Достоевского "Преступление и наказание". Отсылка к русской литературе не случайна: накануне гражданин России Егор Крючков частично признал вину в организации кибератаки на Tesla, передает Day.Az со ссылкой на motor.ru.

Название ставшего классикой романа Федора Достоевского глава Tesla написал с использованием дореволюционной орфографии. О том, что на фирму Tesla готовилось нападение сам Илон Маск сообщил летом прошлого года. Тогда же власти США сообщили о задержании россиянина Егора Крючкова.

Первоначально Крючков отрицал свою причастность к преступлению, но 18 марта на суде 27-летний россиянин признал себя виновным в попытке огранизовать кибератаку на компьютерную сеть Tesla в штате Невада - мужчина согласился с обвинением в умышленном нанесении ущерба защищённому компьютеру. Именно этот факт вызвал у Илона Маска ассоциации с героем Достоевского.

Приговор Егору Крючкову вынесут 10 мая; по американским законам Крючкову может грозить пятилетний тюремный срок. Вполне вероятно, что окончание судебного разбирательства не останется без внимания Илона Маска, ведь глава Tesla неоднократно переходил на русский язык, комментируя резонансные события и просто отвечая на твиты пользователей.