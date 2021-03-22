LG задумала отказаться от выпуска смартфонов

Компания LG Electronics Inc. планирует закрыть свое подразделение по производству смартфонов. Об этом сообщает издание Donga Ilbo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, такое решение было принято после того, как корпорация не смогла продать этот бизнес потенциальным покупателям - немецкой Volkswagen AG и вьетнамской Vingroup. LG может объявить сотрудникам о дальнейшей судьбе уже в начале апреля.

Компания уже приостановила разработку раздвижного смартфона LG Rollable и флагманского Rainbow.