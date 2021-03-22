Выход Windows 10X снова сорвали

Релиз новой операционной системы от Microsoft перенесен на вторую половину года. Об этом сообщает издание Windows Central, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

О новом срыве сроков выхода Windows 10X журналистам рассказали осведомленные источники. По их информации, Microsoft приняла решение задержать выход ОС, чтобы уделить больше времени тестированию продукта и избежать жалоб на работу операционной системы.

Инсайдеры также рассказали, что в компании придерживаются ранее принятого плана развертывания ОС. В первую очередь Microsoft выпустит упрощенную версию системы для низкопроизводительных компьютеров. Затем на рынке появится специальная версия 10X, ориентированная на устройства с двумя экранами. Журналисты обратились за комментарием, представители Microsoft ответили, что у них нет новой информации для прессы.

Также журналисты сообщили, что первые версии 10X будут ориентированы на недорогие ПК для учебных заведений и предприятий. Релиз потребительской версии ОС состоится не раньше 2022 года, Windows 10X будет доступна при покупке ноутбуков у партнеров Microsoft. Когда операционная система будет доступна в открытой продаже для всех пользователей, не сообщается.