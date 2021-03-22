В WhatsApp появится экономящая время функция

В последние месяцы разработчики WhatsApp заметно активизировались. Компания уже успела добавить много новых функций в разные версии мессенджера, а теперь, как стало известно, она готовит ещё одну, которая призвана сэкономить немало времени для пользователей, передает Day.Az со ссылкой на ferra.ru.

Речь идёт об ускорении голосовых сообщений при прослушивании. Как пишет WABetaInfo, изначально упоминание новой возможности появилось в бета-версии WhatsApp под номером 2.21.6.11 для Android. Теперь же она стала частью тестовой версии приложения для iOS.

На скриншотах можно увидеть, что мессенджер предложит пользователям два "этапа" ускорения: 1,5 и 2х.

К сожалению, пока что не совсем ясно, как скоро тестируемое нововведение станет частью стабильной версии WhatsApp. На его "испытание" может уйти как пара недель, так и пару месяцев.