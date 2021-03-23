Первую публикацию основателя Twitter продали на онлайн-аукционе за рекордную сумму

Первая запись основателя Twitter Джека Дорси в данной соцсети ушла с молотка в понедельник за более чем $2,9 млн. Об этом говорится в сообщении онлайн-аукциона Valuables, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Обладателем лота в виде виртуального актива - невзаимозаменяемого токена (NFT) - стал генеральный директор компании Bridge Oracle Хакан Эстави. "Продано Хакану Эстави за $2 915 835,47", - говорится в сообщении.

Первую публикацию в Twitter Дорси разместил 21 марта 2006 года. "Просто настраиваю свой Twitter, - написал тогда он. В начале марта этого года основатель сети микроблогов предоставил всем желающим побороться за право стать полноправным обладателем этой записи. Эстави, ранее предложивший за эту публикацию $2,5 млн, решил под конец торгов увеличить ставку еще на более чем $400 тыс.

Ранее основатель Twitter сообщил, что все вырученные деньги он направит на благотворительность в фонд GiveDirectly на программу, которая оказывает помощь населению Африки в условиях пандемии коронавируса.