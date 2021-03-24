Раскрыты мечты владельцев смартфонов

Большую часть пользователей смартфонов беспокоит время автономной работы устройства. Эта информация следует из отчета аналитического агентства BlinkAI, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Участвовавших в опросе владельцев телефонов попросили раскрыть функции, о которых они мечтают, и рассказать, какие проблемы они хотели бы исправить в своих девайсах. 73 процента респондентов - 72 процента пользователей iPhone и 75 процентов обладателей Android-устройств - заявили, что хотят, чтобы их гаджет работал без подключения к розетке как можно дольше. Участники опроса заметили, что их в той или иной мере не устраивает автономность смартфонов. Порядка 50 процентов пользователей заявили о недостатке встроенной памяти, около 40 процентов потребителей хотят иметь гаджет с более мощным процессором.

Также около 40 процентов респондентов заявили, что мечтают об увеличении качества снимаемых на камеру девайса фотографий. Лишь 32 процента пользователей смартфонов Apple и 36 процентов владельцев устройств на базе Android заботит возможность работы устройства в сетях пятого поколения. Выводы BlinkAI основаны на февральском опросе около тысячи американских пользователей смартфонов.

Аналитики заметили, что с годами потребители стали более основательно подходить к выбору своих смартфонов. В частности, резко возросло число пользователей, которые обращают внимание на производительность встроенного в девайс процессора. Также эксперты заявили, что опрошенные ими потребители не спешат приобретать новые смартфоны. Например, 34 процента обладателей iPhone признались, что планируют использовать свое устройство более трех лет.