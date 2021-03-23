Назван способ улучшить автономность Android-смартфонов

Специальная настройка Android-смартфона может улучшить автономность аппарата. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты рассказали, что основной причиной снижения автономности смартфона являются приложения, которые требуют повышенных ресурсов девайса. Также на телефоне на базе Android есть определенные службы, отключение которых может увеличить время работы устройства. Одной из таких служб специалисты назвали функцию адаптивных уведомлений. Данная опция сортирует уведомления в зависимости от их важности.

В материале говорится, что функция облегчает взаимодействие с устройством, но работает в фоне и постоянно потребляет энергию батареи. "После ее отключения можно ежедневно дополнительно экономить несколько процентов заряда", - отметили авторы.

Чтобы отключить опцию, нужно в настройках смартфона выбрать меню "Уведомления", а затем найти в нем раздел "Адаптивные уведомления". Далее в настройке Android Adaptive Notifications необходимо перевести ползунок в неактивное положение.

"Несомненно, отключив данную функцию, не стоит ожидать существенного снижения расхода энергии вашей батареи", - подытожили авторы. Однако специалисты считают, что ее отключение не будет лишним. При системном подходе и оптимизации ресурсов телефона автономность может возрасти.