https://news.day.az/hitech/1327821.html Microsoft ведет переговоры о покупке Discord за более чем $10 млрд
Microsoft ведет переговоры о покупке Discord за более чем $10 млрд
Microsoft ведет переговоры о приобретении мессенджера Discord за более чем $10 млрд, сообщило вечером в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По их сведениям, компании находятся в процессе обсуждения, решение о сделке еще не принято. При этом один из источников отметил, что Discord может предпочесть продаже проведение первичного публичного размещения акций (IPO).
Также сообщается, что владельцы мессенджера ранее вели переговоры с компаниями Epic Games и Amazon.
По информации Bloomberg, Discord имеет более 100 млн активных пользователей в месяц.
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