Сингапурский блогер выплатит $98 тыс. за клевету в Facebook в адрес премьера

Суд Сингапура в среду потребовал от местного блогера Леона Зе Хяня выплатить премьер-министру Ли Сянь Луну компенсацию в размере 133 тыс. сингапурских долларов ($98,8 тыс.) в связи с распространением в Facebook недостоверной информации. Об этом говорится в опубликованном сообщении судебного органа средней инстанции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У ответчика не было оснований утверждать, что клеветнические слова могли не касаться Ли Сянь Луна. Высказывания предполагают, что господин Ли был якобы замешан в серьезной преступной деятельности", - указывается в заявлении судьи Аэдита Абдуллы.

Блогер в ноябре 2018 году опубликовал в Facebook материал, прикрепив ссылку на малайзийский новостной портал The Coverage. Там была размещена статья, в которой утверждалось, что экс-премьер Малайзии Наджиб Разак заключил "тайную сделку" с Ли Сянь Луном, которая касалась нелегальных транзакций через сингапурские банки похищенных средств государственного инвестфонда 1MDB.

Адвокаты главы правительства потребовали взыскать 150 тыс. сингапурских долларов ($111,4 тыс.), представители подсудимого настаивали на компенсации в размере 1 сингапурского доллара (70 центов США).