В Азербайджане утвердили список разрешенных телеканалов

В Азербайджане увеличилось количество местных и зарубежных телеканалов для ретрансляции по IP-TV и кабельной сети.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в этот список было включено 320 телеканалов, функционирующих в Азербайджане на основании лицензии Национального совета телевидения и радио.

Отметим, что в Азербайджане является обязательным вещание всех наземных телеканалов в пакетах кабельной сети и IP-TV операторов.

Напомним, что в этот список вошли: 4 азербайджанских, 35 американских, 62 турецких, 136 российских, 1 украинский, 1 белорусский и 81 канал ряда других стран.