https://news.day.az/hitech/1327991.html В Азербайджане утвердили список разрешенных телеканалов - более 320
В Азербайджане утвердили список разрешенных телеканалов - более 320
В Азербайджане увеличилось количество местных и зарубежных телеканалов для ретрансляции по IP-TV и кабельной сети.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в этот список было включено 320 телеканалов, функционирующих в Азербайджане на основании лицензии Национального совета телевидения и радио.
Отметим, что в Азербайджане является обязательным вещание всех наземных телеканалов в пакетах кабельной сети и IP-TV операторов.
Напомним, что в этот список вошли: 4 азербайджанских, 35 американских, 62 турецких, 136 российских, 1 украинский, 1 белорусский и 81 канал ряда других стран.
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