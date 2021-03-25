https://news.day.az/hitech/1328046.html Автомобили Tesla можно будет купить за биткоины
Автомобили Tesla можно будет купить за биткоины
Компания-автопроизводитель Tesla добавила возможность оплаты своей продукции биткоинами.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом в своем твиттер-аккаунте написал глава компании Илон Маск.
Пока оплата биткоинами доступна только для клиентов из США. В других странах такая возможность будет введена позднее в текущем году.
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