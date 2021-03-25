Автомобили Tesla можно будет купить за биткоины

Компания-автопроизводитель Tesla добавила возможность оплаты своей продукции биткоинами.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом в своем твиттер-аккаунте написал глава компании Илон Маск.

Пока оплата биткоинами доступна только для клиентов из США. В других странах такая возможность будет введена позднее в текущем году.