Опубликованы изображения "смартфона-гармошки" Samsung

Дизайнеры нидерландского издания Letsgodigital подготовили качественные изображения пока не анонсированного (но уже некоторое время обсуждаемого на уровне слухов) складного смартфона Samsung с двумя сгибами, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

О разработке такого гаджета, в частности, сообщало в понедельник издание Nikkei Asia. А содиректор Samsung Electronics Дон-джин Ко, говоря о возможном отказе от выпуска новой модели Galaxy Note в этом году, отмечал планы нарастить поставки именно складных устройств.

Если верить изображениям, складывать смартфон (который дизайнеры Letsgodigital по каким-то причинам забыли оснастить камерой) можно будет как "кошелек", либо "гармошкой".

В разложенном состоянии он будет представлять собой планшет с соотношением сторон 18:9 или 16:9. Назовут гаджет Galaxy Z Duo-Fold или Galaxy Z Tri-Fold.