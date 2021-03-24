Intel намерена инвестировать $20 млрд в расширение производства чипов

Глава американской технологической корпорации Intel Патрик Гелсинджер заявил, что компания вложит $20 млрд в строительство новых заводов и привлечет новых партнеров для расширения производства микросхем. Об этом сообщает в среду газета The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отметил Гелсинджер в интервью, его план включает постройку двух новых заводов на уже существующих предприятиях в Аризоне для наращивания темпов производства микросхем. Ожидается, что новые объекты заработают в 2024 году. Компания также намерена в течение года рассказать о своих планах по расширению в США, Европе и других регионах.

Intel также планирует передать часть производственного процесса большему числу сторонних партнеров уже в 2023 году, что коснется и новейших разработок корпорации. Кроме того, компания намерена сотрудничать с Apple и Qualcomm, производя чипы для них. Гелсинджер добавил, что компания сохранит свои традиции разработчика и производителя микросхем и большую часть производства на своих предприятиях.

Газета указывает, что данные меры планируется осуществить для преодоления отставания Intel от азиатских конкурентов. За последний год компания столкнулась с рядом проблем, включая потерю ключевых клиентов, рост конкуренции и трудности в производстве чипов нового поколения.

Основанная в 1968 году Intel производит электронные устройства и компьютерные компоненты, в том числе микропроцессоры. Оборот компании за 2019 год составил около $72 млрд.