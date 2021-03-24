https://news.day.az/hitech/1328135.html В Tekken 7 добавили премьер-министра Польши - ВИДЕО
В Tekken 7 добавили премьер-министра Польши - ВИДЕО
Bandai Namco представила полноценный трейлер нового дополнительного бойца Tekken 7, которого тизерили ещё в конце февраля.
Как передает Day.Az, это вымышленный премьер-министр Польши по имени Лидия Собеска.
Героиню добавили 23 марта. Также в этот же день в игре появилась новая локация под названием "Райский остров" (Island Paradise).
Напомним, Tekken 7 доступна на PlayStation, Xbox и PC.
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