https://news.day.az/hitech/1328157.html В работе Instagram произошел сбой
В работе Instagram произошел сбой
Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в среду в США и ряде других стран.
Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Американские пользователи, сообщившие о сбое, пожаловались на проблемы с просмотром новостной ленты (62%), входом в соцсеть (24%), 12% не могут смотреть истории (сторис). На неполадки также жалуются жители Великобритании, Канады, Нидерландов и Германии, однако отчетов из этих стран поступило меньше.
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