Раскрыты сроки выхода iPhone 13

Релиз iPhone 13 состоится точно в срок. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Аналитик Дэниел Айвс (Daniel Ives) рассказал, что Apple намерена выпустить новые смартфоны как обычно, в сентябре. Согласно раскрытым данным, анонс устройств состоится на третьей неделе сентября. К такому мнению Айвс пришел после того, как изучил отчеты о цепочке поставок компонентов для iPhone.

Однако специалист оставляет возможность, что конструктивные доработки смартфонов могут вызвать задержку. При самом негативном сценарии некоторые версии iPhone будут представлены немного позже, в начале октября. В Apple надеются, что сроки поставок не будут сорваны и потребители смогут приобрести новые девайсы уже в октябре.

В отчете Wedbush также говорится, что Apple собирается произвести на 25 процентов смартфонов больше. Текущая серия флагманов появилась в продаже в количестве примерно ста миллионов единиц. Пока нет точного названия новых смартфонов, специалисты условно называют их представителями серии iPhone 13.