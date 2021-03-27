В процессорах Intel обнаружены две опасные уязвимости

Стало известно о том, что в процессорах Intel обнаружены две критические уязвимости, эксплуатация которых позволяет перехватить контроль над устройством.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Согласно имеющимся данным, речь идет о недокументированных производителем возможностях. Доступ к ним открывается в особом режиме, который чаще всего доступен только инженерам Intel, но в определенных сценариях он может быть активирован злоумышленниками. Эти уязвимости преимущественно затрагивают процессоры, которые используются в нетбуках, планшетах и кассовых аппаратах. Однако, специалисты считают, что аналогичные недокументированные возможности могут присутствовать во всех актуальных процессорах Intel, что представляет собой серьезную потенциальную угрозу.

Эксперты отмечают, что упомянутые инструкции "позволяют обойти все существующие механизмы защиты архитектуры x86 в современных процессорах". Скрытые функции были обнаружены в процессорах Intel семейства Atom, которое обновляется и сейчас. В рамках исследования удалось выявить косвенные признаки, указывающие на то, что обнаруженные инструкции могут поддерживаться всеми современными процессорами Intel.

Выявленные уязвимости потенциально опасны для пользователей устройств на базе процессоров Intel Atom. Речь идет о чипах с низким энергопотреблением, которые в основном применяются в нетбуках, планшетах, POS-терминалах и кассовых аппаратах.