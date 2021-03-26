В Windows изменили дизайн папок

Microsoft обновила дизайн папок в Windows 10.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается на сайте компании.

Изменения стали доступны для пользователей версии ОС для разработчиков Windows 10 Insider Preview Build 21343. Специалисты компании изменили внешний вид иконок рабочего стола. Также поменяли визуальный облик системных каталогов - "Документы", "Загрузки" и других папок. Кроме того, изменился внешний вид иконок локальных дисков и корзины. Например, если ранее значки программ и каталогов были изображены под углом, то теперь они обращены лицом к пользователю.

В обновлении были добавлены и другие косметические изменения. Например, имя папки "Инструменты администрирования Windows" в меню "Пуск" поменяли на "Инструменты Windows". "Мы работаем над тем, чтобы лучше организовать все административные и системные инструменты в Windows 10", - уточняется в описании релиза.

На данный момент доступ к новому дизайну Windows могут получить разработчики, установившие на свой компьютер последнюю бета-версию системы. О том, когда обновленные иконки и значки операционной системы будут доступны всем пользователям Windows 10, не сообщается.

В начале марте стало известно, что в операционной системы от Microsoft изменился внешний вид системных иконок. Разработчики поменяли дизайн иконок сервисов и функций, например, изменение шрифта, вставка ссылки, "копировать" и "вырезать" и прочих.