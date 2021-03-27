Появилась мошенническая «версия» TikTok

В сети появился мошеннический сайт, который имитирует TikTok. Такие ресурсы могут использоваться для похищения личных данных.

Как пишет РБК, сайт имитирует "бизнес-версию" TikTok. На заглавной странице пользователи должны ввести логин и пароль для страницы или же зарегистрироваться. Создатели ресурса утверждают, что регистрация позволит монетизировать просмотры. Поэтому мошенники рассылают блогерам предложения установить эту версию, передает Day.Az со ссылкой на ferra.ru.

Однако после ввода данных пользователи перенаправляются на официальное приложение TikTok. Эксперты рассказали, что это распространённая схема кражи данных пользователей. Ранее подобное применялось для обмана пользователей "ВКонтакте".

Если мошенники получат доступ к аккаунту, они смогут размещать там рекламу или собирать деньги с жертв. Есть возможность собрать информацию о банковских картах жертв.