В Apple изобрели выдвижную подставку для ноутбука

Компания Apple хочет улучшить охлаждение своих ноутбуков, применив интегрированную в корпус компьютера подставку. О патенте на разработку сообщает Patently Apple, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По задумке создателей, выдвижная опора прячется в шасси MacBook. При необходимости ее можно привести в рабочее положение, причем привод может быть не только ручным, но и автоматическим.

Подставка в корпусе должна помочь системе охлаждения ноутбука или при работе с клавиатурой. В зависимости от версии, в платформе могут скрываться даже разъемы дополнительных портов.



Пока разработка остается лишь патентом и неизвестно, будет ли выдвижная опора реализована в серийной продукции Apple.