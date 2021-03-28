Porsche планирует выпустить Panamera нового поколения

Глава Porsche рассказал, что у Panamera всё-таки есть неплохие перспективы на рынке - несмотря на то, что с недавних пор в модельной линейке марки появился весьма похожий по дизайну и габаритам Taycan.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, с тех пор, как Porsche представила Taycan в сентябре 2019 года, многие задавались вопросом, есть ли будущее у модели Panamera. Электрический седан похож на "Панамеру" в кузове лифтбек, а универсал Cross Turismo - на модель Sport Turismo. Несмотря на это, как рассказал в интервью изданию Autocar глава Porsche Оливер Блюм, у Panamera третьего поколения есть довольно-таки большая вероятность появиться на свет. "Я думаю, это сработает, потому что они находятся в разных сегментах: Panamera всё-таки на ступень выше, чем Taycan", - отметил топ-менеджер. При этом пока неизвестно, сохранит ли новая "Панамера" двигатель внутреннего сгорания или станет полностью электрической, как "Тайкан".

Блюм добавил, что компании следует при этом соблюдать осторожность, чтобы избежать внутренней конкуренции между Panamera и Taycan. Для этого модели должны довольно существенно отличаться друг от друга - "Панамере" третьего поколения в таком случае предстоит стать ещё крупнее и роскошнее. Согласно планам Porsche, к концу нынешнего десятилетия 80 процентов годовых продаж марки должно приходиться на электрифицированные в том или ином виде модели. Оставшимися 20 процентами будут различные вариации "девятьсот одиннадцатых": по мнению Блюма, представить культовую модель без ДВС невозможно.