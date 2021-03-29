В "Яндекс.Музыке" произошел сбой

Пользователи зафиксировали сбои в работе сервиса "Яндекс.Музыка". Об этом говорится на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На данный момент сервис фиксирует более 1400 жалоб. Пользователи начали фиксировать проблемы около 12:00 по мск. При этом 71% пожаловавшихся отмечают проблемы с потоковой музыкой, 23% сообщают о сложностях в работе сайта и 4% не могут авторизоваться.

Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве и Санкт-Петербурге. О неполадках в работе стримингового сервиса "Яндекс.Музыка" сообщали также в Беларуси.

В пресс-службе компании подтвердили данную информацию. "У ряда пользователей возникают трудности с доступом к сервису "Яндекс.Музыка". Наши специалисты работают над устранением сложностей", - сообщили в компании.