На Android-смартфонах нашли опасный троян

Опасное приложение для Android-смартфонов воровало данные пользователей. Об этом говорится в отчете специализирующейся на кибербезопасности фирме Zimperium, передает передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты компании обнаружили в сети зловредное ПО, которое было замаскировано под сервисную службу Android. Фактически приложение является трояном, который принимает команды от определенного хакерского сервера. Задача программы - получить максимальное количество данных со скомпрометированного устройства.

В отчете перечисляется список поручений, на выполнение которых настроен троян. Например, программа умеет копировать сообщения в мессенджерах, скачивать информацию из закладок браузеров, проверять буфер обмена, записывать телефонные разговоры и снимать звук с микрофона устройства, устанавливать приложения, извлекать подробную информацию о смартфоне. Приложения представляет особую опасность, если получает root-доступ.

Эксперты отметили опасность программы, при этом заметив, что для ее активации необходимо дать приложению доступ к смартфону, то есть разрешить сбор данных. Поэтому авторы отчета советуют скачивать проверенные приложения из Google Play и тщательно проверять, какие права получает программа. Представители Google, к которым обратились за комментарием специалисты Zimperium, ответили, что описанное ПО никогда не было доступно в Google Play.