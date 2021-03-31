Sony отключит PlayStation Store для нескольких своих консолей

Sony Interactive Entertainment на своем сайте официально объявила о скором закрытии цифрового магазина PlayStation Store для PlayStation 3, PlayStation Vita и PlayStation Portable.

Отключение PlayStation Store на PlayStation 3 и PlayStation Portable произойдет 2 июля 2021 года, а на PlayStation Vita - 27 августа. После этого пользователи не смогут приобретать цифровые материалы для этих систем, включая игры и дополнения. Это касается как веб-версии PlayStation Store, так и магазина на самих консолях, передает Day.Az со ссылкой на club-tm.ru.

Примечательно, что на PlayStation Portable доступ к PlayStation Store был отключен еще в 2016 году, но игры для консоли можно было приобрести на совместимых системах, таких как PlayStation 3 и PlayStation Vita.

Отметим, что пользователи по-прежнему смогут скачивать купленные ранее игры и дополнения для PlayStation 3, PlayStation Vita и PlayStation Portable, открыв список загрузок. В этот список также входят проекты, которые они получили по подписке PlayStation Plus.

Наконец, Sony Interactive Entertainment дополнила, что с 28 июня 2021 года пользователи PlayStation Vita больше не смогут использовать функцию обмена сообщениями.

Причины отключения сервисов на устаревших консолях PlayStation компания не называет.