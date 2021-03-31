Старые iPhone внезапно обновили

Раритетные смартфоны Apple внезапно получили обновление iOS. Об этом сообщает издание 9to5mac, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В конце марта Apple выпустила обновление iOS 14.4.2 для iPhone и watchOS 7.3.3 для Apple Watch. Вместе с этим системный апдейт получили устаревшие и снятые с продажи смартфоны, планшеты и плееры. В частности, обновление стало доступно для iPhone 5s, iPhone 6, iPad mini третьего поколения, iPad Air первого поколения и iPod touch шестого поколения.

Журналисты уточнили, что апдейт для вышеперечисленных устройств включает в себя патчи безопасности, исправляющие различные проблемы системы. Каких-то определенных нововведений авторы не заметили. Обновление получило название iOS 12.5.2.

Судя по описанию, iOS 14.4.2 для актуальных смартфонов Apple включает в себя исправление в движке WebKit, необходимого для отображения веб-страниц. Хакеры могли использовать данную ошибку в целях кражи личных данных пользователей. Ранее владельцы Android-смартфонов пожаловались на массовый сбой с сервисом Android System Webview, который - как и WebKit - позволяет показывать веб-страницы в приложениях.

Это не первый случай, когда устаревшие смартфоны Apple получали обновление iOS. Например, в мае 2020 года вышел апдейт iOS 12.4.7, который установил на раритетные iPhone свежие патчи безопасности и настройки системы.