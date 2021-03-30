https://news.day.az/hitech/1329617.html В работе Instagram произошел сбой
В работе Instagram произошел сбой
Сбои в работе социальной сети Instagram наблюдаются в некоторых странах во вторник.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Наиболее часто о неполадках сообщают пользователи из России, США, Великобритании и Японии.
По данным сервиса, основная часть проинформировавших о неполадках пользователей (58%) испытывает проблемы при входе в социальную сеть, у 22% есть сложности с веб-сайтом, еще 19% отмечают перебои в работе новостной ленты.
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