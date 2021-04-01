Стал известен самый успешный производитель смартфонов в мире

В феврале 2021 года больше всего смартфонов в мире удалось продать компании Samsung. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gizmochina.

Южнокорейской корпорации удалось реализовать 24 млн единиц своих смартфонов и занять 23,1% доли мирового рынка. Второе место заняла Apple с 23 млн iPhone и 22 процентами.

С большим отставанием следует Xiaomi, которая занимает 11,5% рынка. Далее идут китайские производители Vivo и Oppo с долями с 10,6 и 8,5 процента соответственно.

Как отмечают аналитики, Samsung удалось резко нарастить продажи смартфонов благодаря выходу новой линейки флагманских моделей Galaxy S21 и сокращению доли Huawei, которая испытывает санкционное давление.