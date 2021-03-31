Samsung установила на смартфоны неудаляемые российские приложения

Пользователи смартфонов Samsung из России пожаловались на появление неудаляемых приложений. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Владельцы флагманских аппаратов корейской компании заметили, что на их телефонах появились приложения от "Яндекса", которые нельзя удалить. В частности, пользователи рассказали о сервисах "Яндекс.Браузер", "Яндекс.Диск" и "Яндекс.Карты". Разославшая приложения Samsung ссылается на требования российского законодательства, по которому на продаваемых в стране гаджетах должны быть установлены программы местных разработчиков.

Как отметили эксперты, требования российского законодательства не распространяются на устройства, произведенные до 1 января 2021 года, и технику, находящуюся на руках потребителей. В Минцифре пояснили, что предварительная установка приложений касается лишь смартфонов, реализованных после 1 апреля. Однако в министерстве отметили, что производители гаджетов могут начать установку программ и раньше.

Согласно закону, производитель может выбрать три способа предустановки приложений. Компания может поставить программы на жесткий диск устройства, оставить иконки для скачивания или предложить диалоговое окно при активации девайса.

В Samsung подтвердили факт установки приложений на все смартфоны, включая старые девайсы: "С учетом технических особенностей системное программное обеспечение обновляется для всего модельного ряда". Представитель компании уточнил, что большинство приложений можно легко удалить с телефона. У тех программ, в которых возможность удаления не предусмотрена, можно убрать иконку с экрана устройства. Опрошенные "Коммерсантом" специалисты отметили, что таким образом компания минимизирует риски получения штрафа за нарушения закона. При этом они признали рассылку приложений на все девайсы избыточной.