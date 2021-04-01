Google начнет предлагать экологичные маршруты

Google-карты начнут составлять маршруты, следуя по которым, водитель оставит наименьший углеродный след. Для этого система будет анализировать трафик, выбросы автомобилей и наклоны дорог. Об этом в среду, 31 марта, пишет BBC, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Функция начнет работать в США в конце года, в других странах - позже, уточняет телекомпания.

"При запуске приложения составленный маршрут автоматически будет экологичным, если пользователь не откажется от этой функции. В ситуациях, когда поездка по альтернативным маршрутам будет значительно быстрее, Google предложит водителю варианты и позволит сравнить предполагаемые выбросы", - сказал директор по продуктам Google Рассел Дикер.

Компания использует данные о выбросах, полученные Национальной лабораторией возобновляемой энергии США при тестировании различных типов машин и автомобильных дорог.

В картах Google также будут учитывать данные о наклонах дорог, полученные с помощью функции GoogleStreetView. Она позволяет смотреть панорамные виды улиц многих городов мира с высоты около 2,5 метров. Кроме того, компания использует аэрофотоснимки и спутниковые снимки.