https://news.day.az/hitech/1330024.html В работе Netflix произошел сбой
В работе Netflix произошел сбой
Проблемы в работе сервиса потокового видео Netflix наблюдаются в среду в США и Канаде. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего популярные интернет-ресурсы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным сервиса, пользователи в основном сообщают о проблемах с подключением и просмотром видео. Часть жалоб касается работы сайта Netflix.
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