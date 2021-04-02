В "умные" электромобили Xiaomi инвестируют еще 10 млрд долларов

Производство интеллектуальных электромобилей станет "последним крупным предпринимательским проектом" для главы компании Xiaomi Лей Цзюня. Совет директоров одобрил создание дочерней компании, которая будет разрабатывать и производить электрические автомобили, передает Day.Az со ссылкой на Profile.ru.

На старте компания вложила в создание интеллектуальных электромобилей 1,5 млрд долларов, передает iXBT. Дальнейшие инвестиции составят 10 млрд за 10 лет. Генеральным директором новой дочерней компании станет действующий глава Xiaomi Лей Цзюнь.

Пока что подробности нового проекта Xiaomi не разглашаются. Нет информации даже о названии будущих автомобилей.

"Xiaomi надеется, что высококачественные умные электромобили позволят пользователям по всему миру наслаждаться умной жизнью", - рассказали в компании. Эксперты считают, что производитель может создать целую линейку электромобилей, которые должны в конечном счете выйти на международный рынок. Вначале они, скорее всего, появятся в Китае. Там они будут конкурировать с электромобилями Tesla и Xiaopeng.