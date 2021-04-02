Дорогой iPhone рекордно подешевел

Стоимость iPhone 12 Pro снизилась на 20 процентов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Судя по каталогу проекта, смартфон подешевел до $1010. При этом на старте продаж флагман оценивался в $1310,50 - такая цена до сих пор осталась на сайте Apple и в магазинах партнеров компании. "Новые айфоны стоили очень дорого и цена на них снижалась медленно из-за дефицита", - заметили журналисты, подчеркнув, что ситуация с поставками телефонов начинает приходить в норму.

Также авторы отметили, что за четыре месяца с момента поступления 12 Pro в продажу спрос и предложение стабилизировались, что тоже сказалось на рекордном снижении стоимости аппарата.

Тем, кого устраивают компромиссные характеристики смартфона, журналисты посоветовали обратить внимание на iPhone 12. Стоимость базовой версии девайса с 64 гигабайтами встроенной памяти достигла отметки в $812,51.

Модель iPhone 12 Pro имеет 6,1-дюймовый OLED-дисплей, топовый процессор Apple A14 Bionic, шесть гигабайт оперативной памяти. На задней панели устройства находится тройная камера разрешением 12 мегапикселей и лидар.

В конце февраля журналисты заметили, что стоимость топового смартфона Apple - iPhone 12 Pro Max - снизилась до рекордной отметки. Аппарат с 128 гигабайтами оперативной памяти можно приобрести минимум за $1189,15. В интернет-магазине Apple флагман стоит $1441,55.