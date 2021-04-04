Пользователь Apple лишился $600 000 в приложении из App Store

Филипп Христодулу (Phillipe Christodoulou) установил фейковое приложение кошелька Trezor на свой iPhone и вложил в биткойны все свои сбережения на сумму около 600 000 долларов. Вскоре он обнаружил, что лишился всех сбережений, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Создатели поддельного приложения смогли избежать проверки, в результате чего оно было размещено в магазине App Store. Те, кто установил поддельное приложение, считали, что это официальное приложение Trezor, производителя аппаратных кошельков для криптовалюты.

Trezor постоянно заявляет, что у компаний нет приложений для Android или iOS, и жалуется на поддельные приложения, представленные в магазинах Apple и Google Play. В декабре 2020 года компания предупредила пользователей Android, владеющих физическим кошельком Trezor, о том, что эти приложения являются поддельными и не должны устанавливаться на их устройства. Trezor также уведомила Google об этих поддельных приложениях для защиты биткойнов и других криптовалют пользователей. Google оперативно удалила Android-версию поддельного кошелька Trezor еще в декабре 2020 года.

Несмотря на то, что Apple продолжает настаивать на том, что ее магазин приложений является одним из самых безопасных мест, конкретный случай показал, что это не так. Apple следует разработать более надёжный подход к работе с поддельными приложениями, быстро выявляя и удаляя их. Христодулу заявил, что теперь он не доверяет Apple и хотел бы, чтобы компания понесла наказание.