LG прекращает производство смартфонов

Южнокорейская компания LG заявила, что прекращает производство смартфонов, чтобы сосредоточиться на других сферах, включая электромобили, интернет вещей (IoT) и решениях для бизнеса.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в заявлении компании.

"Стратегическое решение LG выйти из невероятно конкурентного сектора мобильных телефонов позволит компании сосредоточить ресурсы в таких областях роста, как компоненты для электромобилей, подключаемые девайсы, умный дом, робототехника, искусственный интеллект и решения для бизнеса, а также платформы и сервисы", - говорится в заявлении.