https://news.day.az/hitech/1331103.html LG прекращает производство смартфонов
LG прекращает производство смартфонов
Южнокорейская компания LG заявила, что прекращает производство смартфонов, чтобы сосредоточиться на других сферах, включая электромобили, интернет вещей (IoT) и решениях для бизнеса.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в заявлении компании.
"Стратегическое решение LG выйти из невероятно конкурентного сектора мобильных телефонов позволит компании сосредоточить ресурсы в таких областях роста, как компоненты для электромобилей, подключаемые девайсы, умный дом, робототехника, искусственный интеллект и решения для бизнеса, а также платформы и сервисы", - говорится в заявлении.
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