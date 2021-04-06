Раскрыты сроки появления PlayStation 5 в продаже

Дефицит на приставки нового поколения от Sony и Microsoft может продлиться до середины 2022 года. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В отчете говорится, что крупнейшие производители полупроводников - Foxconn, AMD, Nvidia - столкнулись с нехваткой компонентов для выпуска процессоров и прочих компонентов. В частности, в приставках PlayStation 5 и Xbox Series X/S используются графические процессоры от AMD, что неуклонно влияет на задержку сроков появления консолей в продаже.

Руководитель Foxconn Янг Лю (Young Liu), в частности, заявил, что компания поставит партнерам на 10 процентов меньше оборудования, чем планировалось ранее. Согласно внутреннему отчету корпорации, который раскрыли журналисты, дефицит на полупроводники может продлиться до середины 2022 года, так как сейчас спрос на 10-30 процентов превышает предложение. Проблема с доступностью видеокарт AMD и Nvidia, очевидно, не будет решена до 2022 года.

Журналисты заметили, что решение проблемы дефицита полупроводников не гарантирует, что приставки от Sony и Microsoft сразу же появятся в продаже. В связи с этим нехватка приставок может продлиться до конца 2022 года.

Специалисты прогнозируют, что от нехватки полупроводников страдает производство и закупаемой властями США электроники, что может негативно повлиять на обороноспособность страны. Поэтому в первую очередь чипы будут получать государственные оборонные предприятия.