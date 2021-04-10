В России рекордно подешевел самый дорогой iPhone

Стоимость топового флагмана Apple снизилась за полгода почти на 20 процентов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно каталогу проекта, в России можно приобрести iPhone 12 Pro Max в базовой модификации за 90 990 рублей. На старте продаж модель со 128 гигабайтами встроенной памяти была оценена в 109 990 рублей. Более того, с момента начала продаж стоимость аппарата в интернет-магазине Apple не изменилась.

При заявлении о рекордном снижении цены самой дорогой модели iPhone, авторы заметили, что на старте продаж девайс был в дефиците. Цена на него снижалась очень медленно, однако после прекращения ажиотажного спроса на устройство аппарат подешевел.

Дорогой гаджет является самым крупным смартфоном в линейке iPhone. Устройство получило 6,7-дюймовый экран Super Retina XDR OLED с поддержкой HDR10 и разрешением 2778х1284 пикселей. Флагман имеет чип Apple A14 Bionic, шесть гигабайт оперативной памяти, тройную камеру с разрешением 12 мегапикселей с лидаром, аккумулятор емкостью 3687 миллиампер-часов, заряжающийся на 50 процентов за полчаса.

В начале авторы Hi-Tech Mail.ru зафиксировали рекордное снижение стоимости iPhone 12 Pro. Цена смартфона снизилась на 20 процентов, достигнув отметки в 77 тысяч рублей. На старте продаж флагман оценивали в 100 тысяч рублей.