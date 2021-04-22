TikTok обвинили в незаконном сборе данных детей

Бывший уполномоченный по правам детей в Англии подала иск против социальной сети TikTok, обвинив ее в незаконном сборе данных детей, передает Day.Az со ссылкой на Guardian.

Экс-омбудсмен заявила, что личная информация детей используется соцсетью без необходимого предупреждения, прозрачности и согласия, требуемого законом.

"Личная информация людей незаконно собиралась в массовом порядке и передавалась другим, в основном в финансовых целях", - говорится в иске.

Заявитель намерена требовать у TikTok удалить информацию 3,5 миллиона несовершеннолетних пользователей и выплатить компенсацию.

В соцсети назвали обвинения необоснованными и заявили, что намерены оспаривать иск.