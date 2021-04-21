Apple iPhone 12 и iPhone 12 mini в новом фиолетовом цвете

Компания Apple представила iPhone 12 в совершенно новом цвете - фиолетовом. Глава Apple Тим Кук (Tim Cook) назвал такой цвет весенним.

В аппаратном и программном плане новый iPhone 12 ничем не отличается от других моделей серии, передает Day.Az со ссылкой на infocity.az.

Предзаказ на iPhone 12 в фиолетовом цвете корпуса можно оформить в США 23 апреля, реальные продажи стартуют 30 апреля.

В фиолетовом цвете также будет доступен iPhone 12 mini. Флагманы iPhone 12 Pro и 12 Pro Max, которые продаются хорошо, не получат новых цветовых вариантов.