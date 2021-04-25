https://news.day.az/hitech/1337160.html В работе Twitter произошел сбой
В работе Twitter произошел сбой
Сбои в функционировании сети Twitter наблюдаются в воскресенье у пользователей из США. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Согласно данным сервиса, 51% пользователей жалуется на перебои в работе сайта, 31% испытывает проблемы с приложением для iPhone и iPad, а еще 17% не могут войти в свои учетные записи.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре