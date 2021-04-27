Из-за майнеров сильно выросли цены на жесткие диски

СМИ сообщают, что в Китае набирает популярность криптовалюта Chia. Из-за этого в Азии сильно растут цены на жесткие и твердотельные накопители. Наибольшим спросом пользуются модели на 16 и 18 ТБ. Подобные диски подорожали в среднем на 60 и 67% При этом сам токен будет доступен для покупки только в мае текущего года.

Китайское новостное издание Time Finance недавно провело расследование, в ходе которого выяснило, что распространение жестких дисков в Китае начинается с производителя. Они проходят через агента, после попадают к дистрибьютору, и лишь после этого оказываются у продавца, передает Day.Az.

Вероятнее всего, о повышении цен было известно еще месяц назад. Перекупщики воспользовались этой возможностью и приобрели тысячи накопителей, чтобы в дальнейшем перепродать их по более высокой стоимости. Есть даже информация о том, что один из продавцов за день смог заработать около 462 тысяч долларов.

Hermitage Akihabara сообщила, что в Японии сложилась похожая обстановка. Из-за роста цен магазины даже стали вводить ограничения на закупки для поддержки постоянных запасов товара.