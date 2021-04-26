https://news.day.az/hitech/1337497.html В работе YouTube произошел сбой
В работе YouTube произошел сбой
Проблемы в работе онлайн-видеохостинга YouTube наблюдались в понедельник по всему миру. Об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Наибольшее число жалоб поступало из США, России, Германии, Великобритании и Японии.
Позже пресс-служба Google сообщила, что YouTube восстановил работу.
"Некоторые люди ненадолго сталкивались с ошибками или более медленным, чем обычно, просмотром на YouTube сегодня. Мы оперативно решили проблему", - говорится в сообщении пресс-службы.
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