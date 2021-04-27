Apple оштрафовали в России на 12 миллионов долларов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовалa Apple на 906 миллионов рублей (12 миллионов долларов), говорится на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Штраф был назначен за нарушение российского антимонопольного законодательства. В прошлом году ФАС возбудила дело против Apple после жалобы "Лаборатории Касперского". Ведомство выяснило, что IT-гигант злоупотребил доминирующим положением на рынке мобильных приложений на операционной системе iOS.

В ФАС считают, что действия Apple "привели к предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам и одновременному ухудшению условий распространения продуктов конкурентов - приложений "родительского контроля". Кроме того, корпорация должна удалить из своей документации положения, дающие ей право отклонять в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине.

Также компании предписано не допускать преимущественных условий для приложений собственной разработки по сравнению с приложениями других разработчиков.