В Азербайджане создан аналог Zoom

В Азербайджане в ближайшее время будет запущен аналог сервиса видеоконференций Zoom.

Об этом АПАсообщили в компании Sinam, передает Day.Az .

Платформа позволит установить надежное соединение для проведения онлайн-встреч и конференций. Функциональность решения позволяет использовать ее и для дистанционного обучения.

"В ближайшее время сервис будет передан в массовое пользование", - сообщили в компании.