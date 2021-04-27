https://news.day.az/hitech/1337879.html В Азербайджане создан аналог Zoom
В Азербайджане создан аналог Zoom
В Азербайджане в ближайшее время будет запущен аналог сервиса видеоконференций Zoom.
Об этом АПАсообщили в компании Sinam, передает Day.Az .
Платформа позволит установить надежное соединение для проведения онлайн-встреч и конференций. Функциональность решения позволяет использовать ее и для дистанционного обучения.
"В ближайшее время сервис будет передан в массовое пользование", - сообщили в компании.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре