Названы опасные функции в Android

Функция быстрой оплаты через браузер может стать причиной кражи личных данных и денег.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты напомнили, что в Google Chrome и других подобных браузерах есть функция быстрой оплаты, когда программа сохраняет и сама вводит данные пользователя во время совершения покупок в интернете. Авторы отмечают удобство данной функции, но считают, что она не совсем безопасна: "Есть риск, что в любой момент ваши платежные данные также окажутся в руках злоумышленников и такие прецеденты уже случались".

Чтобы минимизировать вероятность кражи денег с карт, специалисты рекомендовали отключить данную функцию. Для этого необходимо перейти в настройки браузера Chrome на Android-смартфоне и в разделе "Способы оплаты" отключить переключатель напротив опции "Сохранять и автоматически подставлять платежные данные". Еще одной опасной функцией была названа возможность сайтов проверять наличие сохраненных способов оплаты в браузере. Чтобы ее деактивировать, нужно зайти в раздел "Конфиденциальность и безопасность" и отключить опцию "Доступ к способам оплаты".

Также журналисты рекомендовали отключить автозаполнение данных карты с помощью скрытой настройки. Для этого нужно в адресной строке ввести значение chrome://flags, найти параметр Credit card autofill ablation experiment и перевести переключатель напротив данного пункта в неактивное положение.

Чтобы включить улучшенную защиту на сайтах, рекомендуется в том же меню скрытых настроек найти опцию Safety Check on Android и активировать ее.

Ранее специалисты рассказали, что пользователи Android-смартфонов сильно рискуют, когда скачивают на свои устройства приложения в обход официального магазина Google Play.