В Telegram появятся групповые видеозвонки

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров анонсировал добавление функции трансляции видео в голосовые чаты. Об этом он сообщил в своем официальном Telegram-канале, Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Совместное использование экрана, шифрование, шумоподавление, поддержка персональных компьютеров и планшетов - все, что вы можете ожидать от современного инструмента видеоконференцсвязи, но с пользовательским интерфейсом уровня Telegram, скоростью и шифрованием. Следите за обновлениями!" - говорится в сообщении.

Ранее в Telegram заработала новая функция. Отмечается, что количество участников в группах теперь не ограничено. Кроме того, временные ссылки для приглашения в группы и каналы, а также виджеты для быстрого доступа к чатам с домашнего экрана телефона можно будет автоматически удалить.

Telegram - бесплатный кроссплатформенный мессенджер для смартфонов и других устройств, позволяющий обмениваться текстовыми сообщениями и медиафайлами различных форматов.