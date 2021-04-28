В работе сервисов Apple произошел сбой

Сбои в работе ряда сервисов, созданных американской компанией Apple, наблюдаются в среду в США.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

На проблемы больше всего жалуются пользователи сервиса iTunes: 78% сообщивших о неполадках испытывают проблемы с загрузкой данных, еще 21% - со входом в свою учетную запись. Кроме того, американские пользователи пожаловались на работу сервиса App Store. Больше всего отчетов о неполадках связано с проблемами подключения к серверу (59%) и входом в учетную запись (34%).

В меньшем количестве жалобы поступают на музыкальный сервис Apple Music. 76% сообщивших о неполадках отмечают проблемы при прослушивании музыки, еще 20% - при входе в учетную запись.

Кроме того, некоторое число жалоб на работу вышеперечисленных сервисов отмечено в Канаде и Великобритании.