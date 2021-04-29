PlayStation 5 стал мощнее

Sony улучшила производительность консолей PS5 посредством обновления. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно описанию апдейта под номером 21.01-03.10.00, мощность приставок PlayStation 5 увеличится. Обновление занимает около 900 мегабайт и включает в себя неназванные улучшения и исправления ошибок.

Уточняется, что при подключении к быстрому интернету его загрузка не должна занять много времени. Апдейт доступен для пользователей консолей Sony по всему миру.

Журналисты обратили внимание, что ранее японская корпорация выпустила обновление 21.01-03.00.00.38, в котором было изменено игровое меню консоли, возможность отключения внутриигрового чата и регулировки громкости голоса отдельных игроков, новый экран со статистикой заработанных трофеев.

Также теперь обладатели актуальных приставок Sony могут получать новые апдейты в фоновом режиме, а затем устанавливать их на свои устройства. Для включения этой функции необходимо активировать параметр "Автоматические обновления" в настройках PS5.