В WhatsApp появится новая функция

Инсайдер WABetaInfo сообщает о том, что в популярном мессенджере WhatsApp появится возможность отправлять исчезающие через сутки сообщения, передает Day.Az со ссылкой на ferra.ru.

Отметим, что на данный момент в программе есть соответствующая функция под названием "исчезающие сообщения", однако в ней есть ограничения - сообщения удаляются только через семь дней.

Инсайдер выяснил, что команда мессенджера планирует добавить опцию, которая позволит сообщениям удаляться уже через сутки. Это все еще не самый безопасный вариант для пользователей, однако по сравнению с недельным вариантом - прогресс.

На данный момент неизвестно, когда именно такая возможность появится у пользователей. В то же время, согласно данным WABetaInfo, функцию добавят уже в ближайшем обновлении.