Представлена ​​первая в Азербайджане антивирусная программа

Центр по борьбе с компьютерными инцидентами выпустил начальную бета-версию антивирусного приложения.

Как сообщили АПА в центре, компания Microsoft уже выдала сертификат легитимности для приложения и интегрировала его в свое программное обеспечение, передает Day.Az.

На данный момент бета-версия на 3 языках (азербайджанский, английский, русский), оснащена базой данных, содержащей 1 миллион (ограниченных) вредоносных сигнатур. Имеется функция отправки подозрительных файлов в "Лабораторию вредоносного ПО" Центра и на ресурс CERT.gov.az, где будут публиковаться статьи о таком ПО в качестве предупреждения для пользователей.

Было отмечено, что Pro версия проекта, в отличие от бета-версии, предусматривает наличие облачной базы.

Бета-версию программы можно скачать с официального сайта Центра.

Следует отметить, что это первая антивирусная программа в Азербайджане.