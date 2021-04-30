Представлена первая в Азербайджане антивирусная программа - ВИДЕО
Центр по борьбе с компьютерными инцидентами выпустил начальную бета-версию антивирусного приложения.
Как сообщили АПА в центре, компания Microsoft уже выдала сертификат легитимности для приложения и интегрировала его в свое программное обеспечение, передает Day.Az.
На данный момент бета-версия на 3 языках (азербайджанский, английский, русский), оснащена базой данных, содержащей 1 миллион (ограниченных) вредоносных сигнатур. Имеется функция отправки подозрительных файлов в "Лабораторию вредоносного ПО" Центра и на ресурс CERT.gov.az, где будут публиковаться статьи о таком ПО в качестве предупреждения для пользователей.
Было отмечено, что Pro версия проекта, в отличие от бета-версии, предусматривает наличие облачной базы.
Бета-версию программы можно скачать с официального сайта Центра.
Следует отметить, что это первая антивирусная программа в Азербайджане.
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